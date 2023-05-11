Ekonomi tepetaklak oldu, Türkiye'nin risk primi kritik eşiğin altına geriledi!

GERÇEK GÜNDEM

Merkez Bankası'nın faiz kararlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslami kuralları temel aldığı ideolojik yaklaşıma göre şekillendiği sürecin sona ermesi gerektiği ve ideolojik yaklaşım yerine ekonominin gerçeklerinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu, muhafelet ve bazı ekonomistler tarafından uzun süredir vurgulanıyor.

Bu gelişmelerle 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi, başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izlenirken dolar/TL, gün içi en yüksek 19,72 TL'yi görerek zirve tazeledi.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Seçimler öncesi piyasalarda endişeler artarken Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü. Risk priminde 42 baz puanlık düşüş izlendi. Bu düşüş kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu.

TL ERİDİ

Ayrıca ekonomide yaşanan gelişmelerle son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görülmesiyle TL, yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti

REZERVLER ERİYOR

Öte yandan mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur. Artan döviz ilgisi ile TCMB rezervleri son haftalarda belirgin düşüşte. İthalat kısıtlamaları sonrası yüksek seyreden altın talebi ise TCMB altın rezervlerinden karşılanıyor. Altın rezervleri 100 ton civarında azaldı. Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç haftasında 17 milyar dolar artan KKM 109 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem