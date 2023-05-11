Özgür Demirtaş 'bankalarda gördüklerinizi unutun' diyerek isyan etti: "Gerçek kur bu"

TL İKİ YILDA YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL’nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye’nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, iktidarı kim alırsa alsın 2023’ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.