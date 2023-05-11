Özgür Demirtaş 'bankalarda gördüklerinizi unutun' diyerek isyan etti: "Gerçek kur bu"
Dolar TL kuru seçimlere 3 gün kala 19,57 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Ekonomist Özgür Demirtaş Kapalıçarşı’daki dolar kurunun 21.23 lira olduğunu söyledi.
Türkiye’de yaşaya yurttaşlar 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kilitlendi. Seçimler Türkiye’de ekonomideki çöküş nedeniyle fiyatı hızla artan Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ‘soğan’la ilişkilendirildi.
Soğan fiyatlarının artmasındaki etkenlerden üretim maliyeti ve nakliye maliyetinin artmasındaki ana unsur olan Dolar TL kuru seçimlere 3 gün kala yeni rekor kırdı. Dolar TL kuru 19,57 liradan işlem görüyor.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, piyasalarda oluşan ikili kur farkına değinerek, “Kapalıçarşı kuru 21.23 Bankalarda gördüklerinizi unutun. Gerçek SERBEST Piyasa kuru bu: Hükümet İKİLİ kur oluşturdu ülkede…” paylaşımını yaptı.
TL İKİ YILDA YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ
Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL’nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye’nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, iktidarı kim alırsa alsın 2023’ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.