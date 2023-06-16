Bakan Tunç'un hedefinde LGBTi bireyler var: Anayasa'yı işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ziyaretini esnaf gezisi ile sürdürdü. İlk resmi programını Bartın’a gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehirdeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bartın Belediye Başkanlığı ve Bartın Adliyesi’ni ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, Cuma namazını da Şadırvan Camii’nde kıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, LGBTi bireyleri hedef aldı.

“AİLEYİ SAPKIN AKIMLARA KARŞI KORUYACAĞIZ”

“Türkiye Yüzyılında inşallah ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız” diyen Tunç, “Türkiye’yi güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü ülke yolunda mesafe almaya devam edeceğiz. Tabii ki bunun için insanımızı güçlendirmek gerekiyor. İnsanımızı güçlendirmek için 21 yılda eğitimden sağlığa, kültürden her alana varıncaya kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Sosyal politikalar alanında da, insanımızı güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tabii güçlü insan güçlü aile demek. Aileyi korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Bu anlamda giriştiğimiz anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamentoyla birlikte parlamentomuzdaki milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek inşallah gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA