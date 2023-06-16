CHP'li Erdem'den Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Bugün seçim olsa yine doğru adaydır'

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinden yükselen değişim çağrılarının ardından CHP MYK yenilenmiş; Eren Erdem, Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmişti.

Erdem, Diken'den Altan Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"YİNE ADAY KILIÇDAROĞLU OLMALI"

Yeni bir seçimde adayın yine Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Erdem, "Bugün baktığımız yerden, topyekün eksiklerimizi görebiliyoruz. Bunları giderip sayın Kılıçdaroğlu’nu fevkalade rahatlatacak ortamı sağlamak kaydıyla yine isterdim" dedi.

"BU DEĞİŞİMİ KILIÇDAROĞLU BAŞLATMIŞTIR"

"Kemal Kılıçdaroğlu doktrini doğru ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir siyasal proje üretmiştir" ifadelerini kullanan Erdem, "Bunu, sürekli bagajlarla anılan ve Türkiye’nin farklı kesimleriyle onarılmaz düzeyde ilişkileri zedelenmiş bir siyasi hareket olarak görülen Cumhuriyet Halk Partisi’ni, sağdan sola her görüşten oy alabilen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartan siyaset, tam olarak Kılıçdaroğlu doktrininin özetidir. Ve bu anlayış gelişerek, büyüyerek, partinin siyaset yapış şekli değişerek sürdürülmelidir. Ve bu değişimi sayın Kılıçdaroğlu başlatmıştır" diye konuştu.

"DOĞRU YAKLAŞIM BUYDU"

Erdem ayrıca "Yani Türkiye’nin tarihi boyunca her döneminde derinleşmiş ve belirginleşmiş fay hatlarına rağmen oluşmuş bir 25,5 milyonluk oy var burada. Bu 25,5 milyonluk oyun içerisinde Kürt seçmen de var, ülkücü seçmen de var. Refah Partili seçmen de var. Liberal seçmen de var. Sosyalist seçmen de var. Bunu başarabilecek yaklaşımı biz inşa etmeye çalıştık. Doğru yaklaşım buydu. Bu doktrin ısrarla savunulması gereken bir doktrindir. Bunu palyatif bir seçim projesi olarak değil, aynı zamanda söylemiyle ve eylemleriyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin bunu hitap edebilir hale getirebilecek değişimi gerçekleştirdik" sözlerini sarf etti.