CHP'li Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e çok sert tepki: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener'e sert tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

"İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu.

Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem