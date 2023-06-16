CHP'li Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e çok sert tepki: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"

CHP'li Özel, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu" dedi.

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CHP'li Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e çok sert tepki: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener'e sert tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

"İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu.

Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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