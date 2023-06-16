CHP Sözcüsü Öztrak'tan Abdüllatif Şener'e yanıt: "Oyunu birilerine vermiş ama..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'e ise ıslak imzalı tutanakları hatırlatarak cevap verdi. Öztrak, yerel seçimleri kazanmaya kararlı olduklarını belirtti.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Abdüllatif Şener'e yanıt: "Oyunu birilerine vermiş ama..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partideki 'değişim' tartışmalarına değinen Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimin önünü açtığını savunurken "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİ ALMAYA KARARLIYIZ”

Kongreler takviminin öngörülen şekilde ilerlediğini belirten Öztrak, "Parti Meclisimizin uygun göreceği bir tarihte de demokrasi şenliğine dönüşecek kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Genel Başkanımız değişimin önünü sonuna kadar açacağını her fırsatta ifade ediyor" diye konuştu.

Öztrak, 9 ay sonra yapılacak yerel seçimleri kazanmanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi:

"Muhalefetin birleşmiş gücünü dağıtarak Saray ve şürekâsının değirmenine su taşımadan yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle, yönetimlerimizle, yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da güçleneceğiz. Bundan 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı şekilde girmeye ve önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız."

Abdüllatif Şener: 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettim: "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, milletvekilliğinde oy kullanmadım"Abdüllatif Şener: 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettim: "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, milletvekilliğinde oy kullanmadım"Siyaset

ŞENER'E CEVAP

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener hakkında sorulan bir soru üzerine ise Şener'in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy çıkmadığını gösteren ıslak imzalı tutanakları hatırlatarak, "Demek ki oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya dili gitmiyor" dedi.

Erdoğan'a mı oy verdi? İşte 'Geçersiz oy kullandım' diyen Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağıErdoğan'a mı oy verdi? İşte 'Geçersiz oy kullandım' diyen Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağıSeçim

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Faik Öztrak Abdullatif Şener
İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak
Urfa'da 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü... CHP'den 'tarikat' isyanı: Yüz binlerce çocuğumuz cemaatlerin eline bırakıldı CHP'den 'tarikat' isyanı: Yüz binlerce çocuğumuz cemaatlerin eline bırakıldı
Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda
Erdoğan'dan "5'li çete"ye övgüler: İmamoğlu'nu hedef aldı Erdoğan'dan "5'li çete"ye övgüler
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu Temmuz ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı 'Yatırım tavsiyesi değil' dedi ve ekledi: İslam Memiş doların düşeceği seviyeyi açıkladı
Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu 'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu
Yapay zeka ile çizildi: Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü? Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?