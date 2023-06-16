CHP Sözcüsü Öztrak'tan Abdüllatif Şener'e yanıt: "Oyunu birilerine vermiş ama..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partideki 'değişim' tartışmalarına değinen Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimin önünü açtığını savunurken "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİ ALMAYA KARARLIYIZ”

Kongreler takviminin öngörülen şekilde ilerlediğini belirten Öztrak, "Parti Meclisimizin uygun göreceği bir tarihte de demokrasi şenliğine dönüşecek kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Genel Başkanımız değişimin önünü sonuna kadar açacağını her fırsatta ifade ediyor" diye konuştu.

Öztrak, 9 ay sonra yapılacak yerel seçimleri kazanmanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi:

"Muhalefetin birleşmiş gücünü dağıtarak Saray ve şürekâsının değirmenine su taşımadan yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle, yönetimlerimizle, yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da güçleneceğiz. Bundan 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı şekilde girmeye ve önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız."

ŞENER'E CEVAP

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener hakkında sorulan bir soru üzerine ise Şener'in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy çıkmadığını gösteren ıslak imzalı tutanakları hatırlatarak, "Demek ki oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya dili gitmiyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem