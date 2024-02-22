Erdoğan dahil 20 kişi hakkında harekete geçildi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), islamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak’ın ‘15 Temmuz’ iddiasını yargıya taşıdı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Erdoğan dahil 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Erdoğan dahil 20 kişi hakkında harekete geçildi

İktidara yakın İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, AKP ile 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. AKP’lilerin darbeden habersizmiş gibi davrandığını söyleyen Dilipak, “Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu” dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu, Efkan Ala, Ali Erbaş, dönemin kuvvet komutanları; Salih Zeki Çolak, Abidin Ünal, Bülent Bostanoğlu, Galip Mendi, Yaşar Güler, tüm kabine üyeleri ve milletvekilleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin “anayasal düzeni ortaya kaldırmaya teşebbüs” ve “suça yardım ve yataklık” suçlarını işledikleri iddia edildi. Öte yandan dilekçede yazar Abdurrahman Dilipak ve FETÖ lideri Fetullah Gülen’in bir dönem en yakınlarındaki isim Nurettin Veren’in tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

"LAİK CUMHURİYET’İN..."

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, “15 Temmuz kanlı kalkışması bir darbe değildir. CIA tarafından planlanmış, FETÖ’cülerin yenilgisine kurgulanmış ve özünde iki ortaçağcı gücün yani AKP’giller’le-FETÖ cemaatinin, Laik Cumhuriyet’in kazanımlarının üzerine çökme operasyonudur. Sonraki süreçte de çıkartılan olağanüstü hal yasaları, parlamenter sistemin tamamen ortadan kaldırılması, ordunun sıfırlatılması, kışlaların önüne çöp kamyonlarının çekilerek itibarsızlaştırılması, harp okullarının kapatılması, milli eğitimde, yargıda, üniversitelerde tamamen AKP zihniyetinin hakim kılınması ve özellikle de partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir diktatöryal uygulamayla devletin tek kişi egemenliğine geçirilmiş olması bunun kanıtıdır” dedi.

Erdoğan dahil 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çolak, “İki ortaçağcı gücün kanlı kapışmasında, 400 civarında insanımızın canından olmasına ve bir o kadarının da yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olunmuştur. Halkımızın daha çok aydınlatılması, gerçeklerden bilgi sahibi olması ve maalesef AKP’nin hukuk bürolarına döndürülmüş olan yargı mekanizmasının da harekete geçirilmesi amacıyla istediğimiz sonucun çıkmamasını bilerek dahi olsa bu suç duyurusunu, tarihsel sorumluluğumuz bakımından bir kez daha yapmış bulunuyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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