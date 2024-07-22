Abdulkadir Selvi'den Perinçek'e Sert Çıkış: Bu Millet CHP’yi Seçerse Kimse Engel Olamaz!

CHP yüzde 90 oy alsa dahi iktidar olmasına asker ve polisin izin vermeyeceğini savunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den yanıt geldi. 'Perinçek'in darbe aşkını iyi bilirim' diyen Selvi, 'Bu millet CHP’yi seçerse kimse ona engel olamaz. Ordu buna engel olmaya kalkışsın 15 Temmuz’da olduğu gibi meydanlara çıkarız. Yok öyle yağma' ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Selvi'den Perinçek'e Sert Çıkış: Bu Millet CHP’yi Seçerse Kimse Engel Olamaz!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'nin 'FETÖ ve PKK ile birlikte olduğunu' iddia etmiş, CHP'nin iktidara gelmesine asker ve polisin izin vermeyeceğini savunmuştu. Perinçek'e tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif' ifadelerini kullanmıştı. Perinçek'in açıklamalarına bir eleştiri de iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi'den geldi.

'Doğu Perinçek’in 'CHP’nin iktidarına ordu da polis de razı olmaz' şeklindeki sözlerini işitince şaşırmadım' diyen Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Doğu Perinçek, CHP’yi PKK ile irtibatlı bir parti olarak gösteriyor. CHP’nin iktidar olabilmesi için Amerika’nın Türkiye’yi işgal etmesi gerektiğini savunuyor. CHP’nin halkın oylarıyla iktidar olma ihtimaline karşılık olarak “CHP yüzde 90 oy da alsa iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy da verse ne buna ordu razı olur ne polis razı olur” diyor.

PERİNÇEK'İN ÖZLEDİĞİ DEVİR GERİDE KALDI

Doğu Perinçek’in darbe aşkını iyi bilirim. 27 Mayıs darbesini hâlâ devrim olarak savunanlardandır. Bu yüzden ekranlarda çok tartıştık. Ama şunu iyi bilmesi gerekir ki, bu millet CHP’yi seçerse kimse ona engel olamaz.

Perinçek’in özlediği devirler artık geride kaldı. Öyle bir ordu yok. Ayrıca eğer bu millet CHP’yi seçsin ama ordu buna engel olmaya kalkışsın 15 Temmuz’da olduğu gibi meydanlara çıkarız. Yok öyle yağma. Söz konusu demokrasi mücadelesi olunca Doğu Perinçek teferruattır.'

Perinçek'in Açıklamalarına CHP Kanadından Sert EleştiriPerinçek'in Açıklamalarına CHP Kanadından Sert EleştiriSiyaset

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