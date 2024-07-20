Perinçek'in Açıklamalarına CHP Kanadından Sert Eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, CHP'nin yüzde 90 oy alsa dahi iktidar olamayacağına dair açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi. Başarır, Perinçek için "siyasi bir bunak" ifadesini kullanarak sert bir dille eleştirdi.

Perinçek'in Açıklamalarına CHP Kanadından Sert Eleştiri

Doğu Perinçek'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında yaptığı açıklamalar, CHP kanadında büyük bir tepkiyle karşılandı. Perinçek'in "CHP isterse yüzde 90 oy alsın, iktidar olamaz. Hiç kimse PKK'nın yandaşı olan bir partiyi Ankara'nın tepesine oturtmaz. Ne ordu razı olur, ne polis razı olur." sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden sert ifadelerle Perinçek'i hedef aldı.

Başarır, Perinçek'in siyasi duruşunu sorgularken, "Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'ÇENENİ KES, HADDİNİ BİL'

"İradesini iktidar ve yanlılarına ipotek veren, siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış.

Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez.

Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin!

Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!

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