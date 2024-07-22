Katliam Yasası Görüşmelerinde Skandal Sözler: Oyu Köpeklerden mi Alacaksınız?

Sahipsiz hayvanları katletmeyi amaçlayan kanun teklifinin görüşmelerinde skandal bir ifade kullanıldı. AKP Milletvekili Adem Yıldırım, CHP’li Ali Karaobanı’nın, "İktidar olduğumuzda bu yasayı kaldıracağız" sözüne, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" diye çıkıştı.

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Katliam Yasası Görüşmelerinde Skandal Sözler: Oyu Köpeklerden mi Alacaksınız?

İktidar, hayvanları katletmeyi öngören "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde tüm tepkilere rağmen ısrarcı olmaya devam ediyor. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, yasa teklifi görüşmeleri için 17 Temmuz’da toplandı. Toplam 18 saat süren komisyon görüşmelerinde gerginlik tırmanırken, AKP’nin istediği STK’lerin alındığı komisyon toplantısına muhalefetin listesinde yer alan hiçbir STK alınmadı.

Görevliler, salona girmek isteyen hayvan hakları savunucularını engelledi. Ardından muhalefet milletvekillerinin araya girmesiyle hayvan hakları savunucuları, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu’nun dışında bulunan ekranlardan görüşmeleri takip edebildi.

AKP Milletvekili Adem Yıldırım
AKP Milletvekili Adem Yıldırım

AKP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

Birgün'ün haberine göre; teklifin ilk üç maddesinin kabul edildiği toplantının tutanaklarında geçen bir ifade ise dikkat çekti. Toplantı tutanaklarına göre, CHP Milletvekili Ali Karaoba, “Biz yakında iktidar olacağız ve ilk kaldıracağımız bu yasa olacak. Sizler eğer bu Meclis’te olursanız, yasayı kaldırmaya çalıştığımızda tek kelimeye itiraz etmeyeceksiniz çünkü tepeden Saray’ın kararıyla hareket ediyorsunuz” dedi.

Karaoba’nın sözünü kesen AKP Milletvekili Adem Yıldırım, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" diye çıkıştı. CHP Milletvekili Ali Gökçek ise, "Çok ayıp, 'Oyu köpeklerden mi alacaksınız?' ne demek" diyerek Yıldırım’a tepki gösterdi.

Etiketler
hayvan hakları AKP CHP
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