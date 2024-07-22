Rıza Akpolat İle Yeşim Yankılıç'ın Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile eski CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel şahitlik etti.

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Rıza Akpolat İle Yeşim Yankılıç'ın Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile eski CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç'ın nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Rıza Akpolat İle Yeşim Yankılıç'ın Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti - Resim : 1

Sarıyer Koru Park’ta kalabalık davetli eşliğinde saat 19:00 gerçekleşen çiftin nikahını, Ekrem İmamoğlu kıydı. Özgür Özel de şahitlik yaptı.

ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

O anları X hesabından paylaşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve önceki İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız Yeşim Yankılıç'ın mutlu günlerine şahitlik ettik. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

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Rıza Akpolat İle Yeşim Yankılıç'ın Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti CHP'nin Mutlu Günü: İmamoğlu Nikah Kıydı, Özel Şahitlik Etti