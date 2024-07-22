Özgür Özel, Kıbrıs'ta Erdoğan ile Ne Konuştuğunu Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı..

Özel, ilk olarak Biden'ın ABD Başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sayın Trump'a bir saldırı gerçekleştiğni hatırlatan Özel, "Kulağını sıyıran bir mermi ki birkaç saniyeyle ölümden dönüyor. O zaman sosyal medyadan da paylaşım yapıp saldırıyı kınadık. O süreçte Biden'ın söylemleri de önemliydi" dedi.

'TRUMP'IN KARŞISINA DAHA ZORLU RAKİP ÇIKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Özel, Biden'ın kampanyayı yürütmekte zorluk çektiğini belirterek. "Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakip çıkacak gibi görünüyor. Sağlık durumuyla, meseleleri algılama konusuyla sosyal medyada gençler tarafından çokça gündeme geliyordu. Partisi açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmek daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN SEÇİM OLSA İKTİDARIZ'

Özel, 'normalleşme' sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz.

O yüzden ilk adımı ben attım. 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz"

ÖZEL, ERDOĞAN İLE KIBRIS'TA NE KONUŞTU?

Kıbrıs ziyaretinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ne konuştuğunun sorulması üzerine Özel şunları söyledi:

"Kişileri eleştirebiliriz ama kurumları yıpratmamak lazım. Önce o kısa bir hal hatır sordu. Daha sonra ben de hatırını sordum.

Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız.”

FEYZİOĞLU KRİZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de kendisini karşılamaya gelmeyen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ilişkin şunları söyledi:

“Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. Kendin gelmiyorsan birini gönder. Bu çirkin planlama büyükelçinin sorumluluğunda. Bugün açıklama yapmış beyefendi. ‘Biz sadece bakanları karşıladık, partileri karşılamadık’ dedi. Görmediysen arayacaksın, bulacaksın.”