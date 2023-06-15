28 Mayıs öncesi 'Erdoğan kazanmazsa kaos olur' demişti: Canlı yayında Barış Pehlivan ve Abdüllatif Şener arasında sert polemik

Eski CHP milletvekili Abdullatif Şener, CHP'den istifa ettiğini açıkladığı Halk TV canlı yayınında gazeteci Barış Pehlivan ile canlı yayında tartışma yaşandı.

Şener'in ikinci tur seçimlerinden önce sarf ettiği "Erdoğan giderse kaos olur" açıklamasını hatırlatan Pehlivan, "Ülke ikinci tura gidiyor. Siz istikrar olmaz diyorsunuz, kaos çıkar diyorsunuz. Diyelim ki ben kararsız bir seçmenim. Ve ben yıllardır CHP sıralarında milletvekilliği yapmış birinden şunu duyuyorum: Erdoğan kazanmazsa istikrar olmaz. Mesela diyelim ki Kılıçdaroğlu kazansaydı TRT Genel Müdürü değişir miydi? İçişleri Bakanı değişir miydi? Türkiye'de çok önemli adaletsizlikler yaşanıyor bunlar düzelebilirdi. Siz de biliyorsunuz ki bazı seçmenler ve bürokratlar en üste bakar. Siz kötü niyetli bakıyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığı sistemi meclisi işlevsiz hale getiriyor dedik uzun zamandır. Bir gece bakanları değiştiriyor. Türkiye'ye daha adil bir düzen getirebilirdi Kılıçdaroğlu. Ben bir kararsız seçmen olsam, siz Erdoğan kalsın istikrar olsun diyorsunuz" dedi.

"ERDOĞAN İSTESE İLK TURDA BİTİRİRDİ"

Pehlivan'ın sözlerine seçimin ilk turda bittiğini iddia ederek yanıt veren Şener, "İlk turda 49,52 oy almış, psikolojik sınır aşılmış. Hatta ilk turda bitirebilirdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum ben. Ya bir kere CHP'lilerde de ikinci turda seçilme umudu yoktu. Fark büyür endişesi vardı, farkın açılmaması için çalışıyorlardı" dedi.

NTV POLEMİĞİ

Şener'in söz konusu açıklamaları NTV'de yapması ve Şener'in Halk TV'nin yayın teklifini reddetmesi de gündeme geldi.

Pehlivan'ın "NTV yıllarca muhalefet temsilcileri çıkarmaması ile bilinen bir kanal. Sizin gibi yıllarca CHP sıralarında siyaset yapmış birinin ikinci tur öncesi sizi çıkarması garip değil mi? Halk TV sizi çağırdı çıkmadınız, iki gün sonra NTV'ye çıktınız. Neden NTV'yi tercih ettiniz?" sorusuna Şener şöyle yanıt verdi:

"Ben istedim. Siz gazetecisiniz, yeni bir haber duyduğunuz zaman onu bir yerde pazarlamak istersiniz. Bu da benim daha önce söylemediği bir şeydi. Ben de bunu söyleme ihtiyacı duydum. NTV diğer kanallara göre daha ortada olan bir kanal. Halk TV'ye konsept uymadığı için çıkmadım. Sabah CHP'den istifa ettim, NTV yayınına çıktım."

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMAMASI CHP İÇİN FAYDALI OLMUŞTUR"

Şener kendisine yöneltilen bir soruya ise "Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kazanmaması CHP camiası açısından faydalı olmuştur. İlk turda meclisi kaybettikten sonra ortaya çıkacak tabloda YSK da Cumhur İttifakı'nın elinde olurdu" dedi.

OĞLUNUN MECLİS'TE ÖZEL KALEM MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANMASI

Şener, Pehlivan'ın "Oğlunuz Bedirhan Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sadece 4 gün önce Mustafa Şentop tarafından Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandı. Sizin bu açıklamalarınızla oğlunuzun önemli bir koltuğa getirilmesiyle bir ilgisi var mı?" sorusuna da "Hiç bir alakası yoktur. Meclis personeli olarak çalışıyor" diyerek yanıt verdi.