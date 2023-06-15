İBB Meclis Üyesi Şenol, 'Ekrem Başkan yendikçe, siz de dava açıyorsunuz' diyerek eski dosyaları açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

İmamoğlu'nun yargılandığı dava İBB Meclisi'nde de gündeme geldi.

CHP Meclis Üyesi Umut Şenol, "Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi ve bugün görülüyor. Sayın İmamoğlu bu meclise 2014 yılında katıldı. 2014'te Beylikdüzü'nde AK Parti'yi yendi. 2017'de Beylikdüzü'nde referandum da yine yendi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekilliği seçiminde yine yendi. 2019'da Mart ayındaki seçimde yine yendi. 2019'da Haziran ayındaki ikinci seçimde yine yendi. 2023'te, yapılan seçimlerde İstanbul'da yine yendi, yendi de yendi" dedi.

ESKİ DOSYLARI AÇTI

Şenol açıklamalarının devamında ise İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu yolsuzluk dosyalarına değindi.

Şenol, "Ekrem Başkan yendikçe, siz de dava açıyorsunuz ama ben şu davaları soracağım. 2021 yılında İBB teftiş kurulunun hazırladığı 40'ın üzerindeki dosyaya İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuş ve herhangi bir bilgi daha sonra bize verilmemiştir. Meclis Başkanlığı'na bu soruşturmaların akıbeti ne olmuştur, bir ilerleme var mıdır? Belediyemize bu dosyalarla ilgili verilen bilgi var mıdır? Bu yolsuzlukları yapan kişilere herhangi bir dava açılacak mıdır? Dosyanın akıbeti nedir?" ifadelerini kullandı.