26 Ağustos'taki İYİ Parti etkinliği için şaşırtan başvuru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Türkiye siyasetinde yeni bir başlangıç’a vesile olacağı ifade edilen konuşmasını yapacağı etkinlik için Afyon Valiliğine başvuruldu.

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26 Ağustos'taki İYİ Parti etkinliği için şaşırtan başvuru

İYİ Parti, 26 Ağustos’ta Afyon’da yapmayı planladığı organizasyon için yeni bir başvuruda bulundu. İYİ Parti Afyon İl Başkanlığı, Afyon Kocatepe’ye yakın bir mevkide bulunan alanda açık hava toplantısı düzenlemek için Afyon Valiliğine başvurdu.

ÇADIRLAR KURULACAK, ŞÖLEN HAVASI OLUŞACAK

Kocatepe yolu üzerindeki boş alanın 25-26 Ağustos günü İl başkanlığına tahsis edilmesini içeren başvurunun valilikçe kabul edilmesi durumunda İYİ Parti’nin 26 Ağustos etkinliği bu alanda gerçekleşecek. Alana Türk devletlerini simgeleyen çadırlar kurularak bir şölen havası oluşturulmaya çalışılacak.

BÜYÜK TAARRUZ RUHUNA UYGUN BİR KONUŞMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti’nin yol haritasını ortaya koyacağı ve yeni bir siyaset tarzı tarif edeceği ifade edilen konuşmasını da bu alanda yapması bekleniyor. İYİ Partili yetkililer “Büyük Taarruz’un yıldönümünde, günün ruhuna uygun bir konuşma olacağını söylerken etkinliğe binlerce kişinin katılmasını beklediklerini ifade ediyor.

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