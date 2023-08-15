AKP'de çok sayıda ilçe başkanı istifa etti!

AKP Aydın'da yerel seçimler öncesi partide görev alan kişiler ve çok sayıda ilçe başkanı istifa etti.

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AKP'de çok sayıda ilçe başkanı istifa etti!

Önümüzdeki sene içerisinde yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde AKP Aydın'da çoğu ilçe başkanı olmak üzere çok sayıda kişi görevlerinden istifa etti.

Son bilgilere göre, AKP Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Germencik İlçe Başkanı Mehmet Akgün, İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Buharkent İlçe Başkanı Uğur Kul, Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu istifasını sundu.

YENİ İSİMLERİN ATANMASI BEKLENİYOR

İstifalarını sunan başkanların yerine ise AKP Genel Merkezi tarafından yeni isimlerin atanması bekleniyor.

"GÖREVDEN ALINMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan AKP Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, istifalar ile ilgili olarak, "Değerli arkadaşlar ilçe başkanlarımızla ilgili olarak görevden alınma söz konusu değil bu bir bayrak değişimidir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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