Herkes eski bakanın yeni mesleğine odaklandı ama... Pelikancılardan Mehmet Şimşek'e, Berat Albayrak'ın babası üzerinden yeni mesaj

GERÇEK GÜNDEM - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, görevinden bir anda istifa ettikten sonra kayıplara karıştı.

Oğlu Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuvaz Medya'na bağlı birçok basın kuruluşunda söyleşisi yayınlanan Sadık Albayrak, diğer oğlu Berat Albayrak’ın nerede olduğunu açıkladı.

Zaman zaman çeşitli yerlerde kameralara yansısa da siyaset sahnesine dönüş yapmayan Berat Albayrak’ın NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraştığı ve ‘geleceğin yöneticilerini yetiştirdiğinin’ belirtildiği mülakatta ilginç bir detay dikkat çekti.

Haber metninin aralarına serpiştirilen fotoğraflardan birinde, Sadık Albayrak’a şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in televizyondaki fotoğrafıyla çektirilen ‘selfie’ye adeta bir mesaj gibi yer verildi.

Gazetede yayınlanan bu fotoğraf, Pelikancılar olarak bilinen isimler geçtiğimiz 15 Temmuz’da da Mehmet Şimşek’e karşı harekete geçmiş ve 15 Temmuz anmasını bırakıp sadece Berat Albayrak’ın konuşmalarını dolaşıma sokmaya başlamıştı. Hedef tahtasına oturtulan Şimşek’e karşı Berat Albayrak güzellemeleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

PELİKANCILAR KİMDİR?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Cemil Barlas, Fatih Tezcan, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan, Kurtuluş Tayiz, Melih Altınok, Selman Öğüt ve Süheyb Öğüt'ün grup üyesi olduğu iddia öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem