İYİ Parti, BBP ve Yeniden Refah'ın hedef aldığı ayin, Sümela Manastırı'nda gerçekleşti

İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin hedef aldığı Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve Ortodokslarca yapılan ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Din adamlarınca dualar edilip ilahiler okunan ayine çok sayıda Ortodoks katıldı. Ayin dolayısıyla güvenlik güçlerince Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik tedbirleri alındı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, yaptığı konuşmada, son 10 yıldır manastırda ayin yönetmekten büyük onur duyduğunu belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere burada olmamıza yardımcı olan İçişleri Bakanımız ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Sayın Vali Bey ve yerel yöneticilere şükranlarımızı ifade ederiz. Ziyaretimizde gerekli tedbirleri alan emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederiz. Bugün onlar için de dua ettik." dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 15 Ağustos’ta Sümela Manastırı’nda yapılacak "Meryem Ana yortus yininin iptal edilmesini istemişti. İktidara Lozan Antlaşması maddelerini sıralayan Zorlu, "15 Ağustos 1461, Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih tarihidir… Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler" iddiasını gerekçe olarak sundu. Zorlu, Sümela'da yapılacak ayinin Lozan ile belirlenen yetki alanı dışında olduğunu söylemişti.

İYİ Parti'nin yanı sıra BBP ve Yeniden Refah Partisi de yapılacak ayini hedef almıştı.