CHP’li Kara, bakana sordu: Hatay’daki okullar eğitime hazır mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat’taki depremlerin yıktığı Hatay'daki okulların güncel durumu ve yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan hazırlıklar hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e 6 sorudan oluşan bir önerge sundu.

Kara, özellikle Antakya, Arsuz, Kırıkhan, Kırkaağaç ve Hassa'da okullardaki hasarın diğer ilçelere göre büyük ve geniş kapsamlı olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİYLE İLGİLİ HAZIRLIK YAPILDI MI?

Ayrıca geçici barınma alanlarında, yağmur mevsiminin de başlamasıyla birlikte gerekli çevre düzenlemelerinin ne kadarının tamamlanıp tamamlanmadığına dikkat çeken Kara, önergesinde “Açılan okulların ne kadarında yeterli fiziksel koşulların sağlanmış olduğuna dair tutarlı ve açık bilgiler bulunmamaktadır. Pek çok okulda öğrenci sayısının yarı yarıya, belki daha fazla azaldığı, bölgede görev yapan öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri tarafından ifade edilmektedir. Hatay'da yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte bir öğrenci hareketliliği oluşacağı bilinmektedir” ifadelerine yer verdi.



Depremler sonucunda Hatay’daki okullarda büyük hasarlar meydana geldiğini söyleyen Kara, eğitim faaliyetinin sürmesi için gereken beşeri ve fiziki şartların büyük ölçüde ortadan kalktığına işaret etti.

OKULLAR FİZİKİ YETERLİLİĞE SAHİP Mİ?

Kara’nın önergesi ve sorduğu sorular şöyle:



‘‘Hatay'da yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte bir öğrenci hareketliliği oluşacağı bilinmektedir. Alınan kararlara göre yıkılan ya da kullanılamaz duruma gelen okullar, sağlam okullar ile eşleştirilmiş; yıkılan okulların öğrencilerinin sağlam okullarda öğlenci ve sabahçı olarak eğitim görmesi kararlaştırılmıştır. Buna ek olarak bazı okulların da çadır kentlerde ya da prefabrik yapılarda faaliyetlerini sürdürmelerine karar verilmiştir.

Örneğin 15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi ve Antakya Anadolu Lisesi, NATO Çadır Kentinde; Arsuz'daki Uluçınar Lisesi, AHBAP tarafından inşa edilen prefabrik tesiste eğitimlerini sürdürecektir. Okullar ve geçici barınma alanları arasındaki hareketlilik, Hatay'daki ulaşım ve barınma koşullarının niteliğine dair bazı soruları gündeme getirmiştir.

1-Hatay'da, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlangıcına kadar kaç okulun açılması planlanmaktadır? Bu plan doğrultusunda gerekli adımlar atılmış mıdır?

2- Hatay'daki okulların fiziki koşulları, yeni eğitim-öğretim yılının gerekliliklerini karşılayacak noktada mıdır? Değilse bakanlık bu konuda bir çalışma yapacak mıdır?

3 – Okullar ve geçici barınma alanları arasında öğrenci taşınması için Hatay'daki toplu taşıma sistemi uygun hale getirilmiş midir? Araç sayısı ve sıklığı hakkında bir düzenleme yapılacak mıdır?

4- Geçici barınma alanlarında, yağmur mevsiminin de başlayacağı düşünülerek, gerekli çevre düzenlemeleri yapılmış mıdır?

5 – İl dışından tayinle Hatay'a gelen öğretmenlerin barınma imkanları hakkında bir çalışma yürütülmekte midir?

6 – Hatay sınırları içindeki kaç okulda güçlendirme işlemleri yapılmıştır?’’

Kaynak: Gerçek Gündem