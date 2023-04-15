Yurttaş poşetini zor dolduruyor; Nebati'den 'koyun eti' ısrarı: Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir

Mersin'den aday olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurttaş poşeti zor doldururken bir kez daha "koyun eti" yiyin diye seslendi.

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Enflasyondaki gün be gün devam ederken yurttaşın alım gücü de düşmeye devam ediyor. Eti sofraya koymak neredeyse bir hayal oldu. 

Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatları 300 liraya dayanırken yurttaşlar Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise gıda fiyatlarının dünyanın tamamında genel enflasyon üzerinde seyrettiğini savunarak yurttaşlara "koyun eti" önerisinde bulunmuştu.

"Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" ifadelerini kullanan Nebati'den yeni bir açıklama daha geldi.

Aday olduğu Mersin'ded yurttaşa seslenen Nebati "Geçen televizyonda dedim ki, koyun etini yiyelim, birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir. Dolayısıyla koyun ve keçilerimizle hayvancılığımızla Mersin’de en iyi yerlere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız, büyüteceğiz" dedi. 

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