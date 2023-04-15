Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti

AKP'nin Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmaları sırasında İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık" dedi.

Seçim sürecinde başarı dileklerini ileten Şener, "Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

'SİZLERİN DE BİZLER GİBİ DÜŞÜNDÜĞÜNE İNANIYORUZ'

"Vatana, millete hizmet etmek için çalıştıklarını" söyleyen Akar da, "Barış, huzur içinde kardeşlik duygularıyla ülkemize, milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün çok önemli olduğunu belirten Akar, "Ülkemize yönelik tehditlere, risklere, tehlikelere karşı bir olmamız lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü esastır. Bunun için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünüze inanıyoruz" dedi.

"En son teröristi etkisiz hale getirerek, yıllardan beri asil milletimizi, başına musallat olan terör belasından inşallah kurtaracağız" diyen Akar, "Güven, refah içinde 85 milyon vatandaşımızın bir ve beraber yaşaması için bize ne düşüyorsa üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.