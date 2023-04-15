Meral Akşener’in danışmanı Hasan Sami Özvarinli AKP’ye katıldı

AKP’nin Kayseri milletvekili adayları Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli AKP’ye katıldı. Aday tanıtım programında Özvarinli ile AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yan yana oturdu.

14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti’den Kayseri milletvekili aday adayı olarak başvuran ancak aday listesinde yer almayan Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti yönetimine tepki gösterdi.

Bir süredir listelerdeki isimleri eleştiren Özvarinli, bugünkü paylaşımında, “Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta” ifadelerini kullandı.