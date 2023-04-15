Bekir Bozdağ: Ahmet Kaya, 'Kürtçe şarkı söyleyeceğim' dediğinde Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar linç etmişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aday olduğu Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap ederken Ahmet Kaya hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bozdağ, bugün Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanları Kaya'yı linç edenler olduğunu söyledi.

Bekir Bozdağ: Ahmet Kaya, 'Kürtçe şarkı söyleyeceğim' dediğinde Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar linç etmişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi olan Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

Viranşehir’de seçim bürosu açılışına katılan Bakan Bozdağ, toplanan partililere hitap etti. Burada dikkat çeken bir açıklama yapan Bozdağ, Ahmet Kaya'nın gidişinden bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyenlerin sorumlu olduğunu iddia etti. 

Bozdağ, “Ahmet Kaya kardeşim ‘ben Kürtçe şarkı söylüyorum’ deyince şimdi Kılıçdaroğlu’nu alkışlayanlar onu linç etmişlerdi. Türkiye’yi dar etmişlerdi. Memleketi terk etmek zorunda kalmıştı" dedi. 

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