Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim süreci için yurt dışı sandıklarında oy kullanma süreci devam ediyor. Şu ana kadar yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oy toplam 1 milyonu aştı.
Yurt dışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.