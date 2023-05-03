Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı

Yurt dışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.