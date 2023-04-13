Oy pusulaları basılmaya başladı

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi. Öztürk, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını paylaştı.

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Oy pusulaları basılmaya başladı

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere sunulacak oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını duyurdu. Öztürk, pusulaları da paylaştı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.

İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.

Oy pusulaları basılmaya başladı - Resim : 1

BASIM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.

YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

1 NİSAN'DA KURA ÇEKİLMİŞTİ

1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. Kuraya göre sıralama; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan şeklinde oldu.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Seçim 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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