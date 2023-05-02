YSK açıkladı: Yurt dışında kaç oy kullanıldı?

Yüksek Seçim Kurulu yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oylarla ilgili açıklama yaptı.

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YSK açıkladı: Yurt dışında kaç oy kullanıldı?

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, 1 Mayıs saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

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