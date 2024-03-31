Yerlikaya, Çankaya'da oyunu kullandı: "Oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz" dedi.

Yerlikaya, Çankaya'da oyunu kullandı: "Oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı Çankaya İlkokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Yerlikaya, "1151" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı önce Hatice Nur Yerlikaya, ardından Bakan Yerlikaya attı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Artık sözün de kararın da millette olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm seçimin yönetimi, nihai kararlar Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve bu işin tamama ermesi."

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