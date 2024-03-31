Şanlıurfa'da toplu oy kullanma gerginliği: Oy verme işlemi durduruldu

Şanlıurfa'da toplu oy kullanma gerginliği yaşandı. Çıkan arbedede 3 kişi darbedildi, sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

Şanlıurfa'da toplu oy kullanma gerginliği: Oy verme işlemi durduruldu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde toplu oy kullanmak isteyen kişiler ile sandık müşahitleri arasında çıkan arbedede 3 kişi darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

Olay, Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi.

Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.

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