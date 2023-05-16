Uğur Dündar'dan Onursal Adıgüzel'e: 'İstifa dilekçesinin nasıl yazılacağını öğrenmeliydiniz'

Seçim süreçlerinde verilerin girişini organize eden CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

UĞUR DÜNDAR'DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Uğur Dündar Adıgüzel’in paylaşımına tepki gösterdi.

Uğur Dündar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siz kritik seçimde “sandık güvenliği ile, sonuçların hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşılması” gibi -boyunuzu aşan-çok önemli bir sorumluluğu üstlenmeden önce, istifa dilekçesinin nasıl yazılacağını öğrenmeliydiniz!.."