Uğur Dündar'dan Onursal Adıgüzel'e: 'İstifa dilekçesinin nasıl yazılacağını öğrenmeliydiniz'

Gazeteci Uğur Dündar, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in açıklamasını “İstifa dilekçesinin nasıl yazılacağını öğrenmeliydiniz” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Uğur Dündar'dan Onursal Adıgüzel'e: 'İstifa dilekçesinin nasıl yazılacağını öğrenmeliydiniz'

Seçim süreçlerinde verilerin girişini organize eden CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

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UĞUR DÜNDAR'DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Uğur Dündar Adıgüzel’in paylaşımına tepki gösterdi.

Uğur Dündar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siz kritik seçimde “sandık güvenliği ile, sonuçların hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşılması” gibi -boyunuzu aşan-çok önemli bir sorumluluğu üstlenmeden önce, istifa dilekçesinin nasıl yazılacağını öğrenmeliydiniz!.."

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seçim 2023
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