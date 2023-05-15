CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu ismi Onursal Adıgüzel, görevinden ayrıldı

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu ismi Onursal Adıgüzel, görevinden ayrıldı

Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. 

CHP'YE ELEŞTİRİ

Siyasetteki 'veri' tartışması sürerken; CHP bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e de seçim sonuçlarının aktarılmasında sorun yaşandığı yönünde eleştiriler geldi. 

Adıgüzel eleştirileri yalanlayarak yanıtlarken; akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. 

GÖREVDEN AYRILDI

Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. 

Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

'KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN ALDI' DİYE DUYURMUŞ

Adıgüzel'in istifasından dakikalar önce ise gazeteci İsmail Saymaz, "

Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı" demişti.

Etiketler
seçim 2023
Son Güncelleme:
Erkan Baş: 'Kaybedecek bir dakikamız yok' Erkan Baş: 'Kaybedecek bir dakikamız yok'
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
Erdoğan'dan açıklama: 'Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır' Erdoğan'dan açıklama: 'Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır'
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
Oyuncu, müzisyen, gazeteci... İşte Meclis'e giren ünlü isimler İşte Meclis'e giren ünlü isimler
Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi 10 genel başkan Meclis'e girdi
Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? Gazeteler seçimleri hangi manşetlerle gördü?