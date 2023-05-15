Erkan Baş: 'Kaybedecek bir dakikamız yok'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin MYK toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partideki herkesin bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun 2. turda seçimi kazanması için çalışmaya başlayacağını vurgulayan Baş, "Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, biz kazanacağız!" dedi.

Erkan Baş, "Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız!" mesajını paylaştı.

Baş'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili dostlarım, MYK toplantımızı az önce bitirdik. İlk değerlendirmelerimizi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak önce tüm enerjimizi ve gücümüzü ikinci turda ülkemizi bu karanlıktan kurtarmaya ayıracağız. Kaybedecek tek dakikamız bile yok. TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız!"