Erkan Baş: 'Kaybedecek bir dakikamız yok'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin MYK toplantısı sonrası Twitter üzerinden açıklama yaptı. "Kaybedecek bir dakikamız yok" diyen Baş, tüm partililerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışmaya başladığını söyledi.

Son Güncelleme:
Erkan Baş: 'Kaybedecek bir dakikamız yok'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin MYK toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partideki herkesin bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun 2. turda seçimi kazanması için çalışmaya başlayacağını vurgulayan Baş, "Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, biz kazanacağız!" dedi.

Erkan Baş, "Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız!" mesajını paylaştı.

Baş'ın açıklaması şöyle: 

"Sevgili dostlarım, MYK toplantımızı az önce bitirdik. İlk değerlendirmelerimizi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak önce tüm enerjimizi ve gücümüzü ikinci turda ülkemizi bu karanlıktan kurtarmaya ayıracağız. Kaybedecek tek dakikamız bile yok. TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız!"

Etiketler
seçim 2023 Erkan Baş
Son Güncelleme:
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
AKP, MYK'yı topladı AKP, MYK'yı topladı
Bahçeli'den seçim açıklaması: TBMM'deki çoğunluğa dikkat çekti Bahçeli'den seçim açıklaması: TBMM'deki çoğunluğa dikkat çekti
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
ÇOK OKUNANLAR
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
Oyuncu, müzisyen, gazeteci... İşte Meclis'e giren ünlü isimler İşte Meclis'e giren ünlü isimler
Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi 10 genel başkan Meclis'e girdi
Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? Gazeteler seçimleri hangi manşetlerle gördü?