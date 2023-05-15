MYK toplantısı sonrası AKP'li Çelik'ten açıklama

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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MYK toplantısı sonrası AKP'li Çelik'ten açıklama

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.10'da başladı.

Parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunulduğu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine yönelik de stratejilerin ele alındığı belirtildi.

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.

ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklama yaptı. Çelik, "Kampanya süreci tamamlandı. Sandık kuruldu. Sandığın kurulmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu konuştu ve '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dediler. Bu yapılan şey milli iradeye dönük bir yetki gaspıdır

Bir sürü iddia ortaya koymuş pek çok siyasetçi yanıldı. Vatandaşımızı doğru okuyamayan pek çok kesim, erken yorumlarla kendilerini konumlandırmıştı, hepsi boşa çıktı. Kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur ve olmayacaktır" dedi.

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