CHP itiraz etti, YSK yurt dışında oy verme süresini uzattı
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine itiraz etmesi sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), süreyi uzattı.
CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine ilişkin kararına itiraz ettiklerini açıkladı.
SÜRE UZATILDI
İtiraa edilmesinin ardından YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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