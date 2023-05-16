CHP itiraz etti, YSK yurt dışında oy verme süresini uzattı

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine itiraz etmesi sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), süreyi uzattı.

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CHP itiraz etti, YSK yurt dışında oy verme süresini uzattı

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine ilişkin kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

SÜRE UZATILDI

İtiraa edilmesinin ardından YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim 2023
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