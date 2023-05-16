YSK, yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihlerini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi yurt dışı seçmen için 20 Mayıs'ta başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek.
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı için oy verme süresi 24 Mayıs 2023 tarihinde dolacak.
Ancak CHP’nin ABD Temcsilcisi Yurter Özcan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rekor oy aldığı ülkelerde oy verme işleminin 2 günle sınırlandırıldığını açıkladı.
Bu gelişmelerle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sayfasında yayımlanan ilana göre, dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.