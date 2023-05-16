Deniz Çakır'dan 'kararsız' seçmene çağrı: Kadını yok sayan zihniyete yol vermektir kararsız kalmak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıklamasının ardından ünlü isimlerden de ikinci tur için mesajlar gelmeye başkadı.

Yurttaşlar 28 Mayıs’ta tekrar sandığa gidecekken, sandığa gitmeyen milyonlarca ‘kararsız’ seçmen de yeniden gündeme geldi. Oyuncu Deniz Çakır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kararsız seçmenlere seslendi.

Çakır, ikinci tur için oy verme çağrısında bulunurken, giderek artan çocuk istismarı ve kadın cinayetlerini vurgulayarak, şunları yazdı:

“Bir lafım var bazı gevşeklere… Hani şu oy vermeyen kararsızlara… Bu ülkede çocuk istismarcıları affedildi. Kadın mezarlığına döndü ülke… Şimdi kadını hepten yok sayan bir zihniyete yol vermektir kararsız kalmak… ‘Bekar kadınlara sahiplendireceğiz’ diyen bir zihniyetin yolunu açmaktır oy vermemek… ‘Eğitim sistemimize ahireti öncelikli hale getireceğiz’ diyenlere emanet etmektir çocuklarımızı oy vermemek… kararsız kalmak bu ülkeyi karanlığa terk etmektir… Oy verin, oy verin biz güzel insanlarız hatırlayın… Hatırlayın ayrıştırmamanın ne güzel şey olduğunu… Yarın bir kız çocuğunun gözlerinin içine utanmadan bakabilmek için oy verin…”

Kaynak: Gerçek Gündem