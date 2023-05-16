ABD basınından çarpıcı seçim analizi: Erdoğan, her türlü avantaja rağmen mutlak zafer kazanamadı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması kesinleşti. ABD Merkezli The Wall Street Journal gazetesinde, Erdoğan’ın ‘her türlü avantaja rağmen mutlak zafer kazanamadığı’ yorumu yapıldı.



Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenen seçimlere ilişkin bir başyazı yayınladı. Editoryal kurulun kaleme aldığı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her türlü avantaja rağmen mutlak zafer kazanamadığı’ değerlendirmesi yer aldı.

Duvar’ın aktardığına göre, seçmenin ‘değişim isteğini ortaya koyduğu’ belirtilen yazıda ikinci tura işaret edildi ve Erdoğan'ın kurumlar üzerindeki otoriter kontrolü sayesinde kazanabileceği ifade edildi. Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yok ettiğini yazan WSJ, bunun sonucunda ortaya çıkan enflasyonun memnuniyetsizliği artırdığını belirtti.

'MUHALEFET HEDEF ALINDI, MEDYA İKTİDARIN KONTROLÜ ALTINDA'



Seçimi takip eden AGİT gözlemcilerinin, Erdoğan'ın eşitsiz bir avantaja sahip olduğunu ve ifade özgürlüklerinin baskı altında tutulduğunu vurguladığını aktaran WSJ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve HDP’nin de bu süreçte hedef alındığını kaydetti. Medyanın da iktidarın kontrolünde olduğunu yazan editoryal kurul, “Kılıçdaroğlu, mesajlarını iletmek için YouTube'a ve sosyal medyaya güvenmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN YARISINI HÜSRANA UĞRATACAK'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, bütün bu avantajların Erdoğan’ın zaferinin önünü açabileceğini belirten WSJ’deki analiz şöyle sonlandırıldı: “Ancak bu sonuç ülkenin yarısını, iktidardan vazgeçmeyi reddeden diktatörün yönetimi karşısında hüsrana uğratacak.”