TRT'den Erdoğan'ın 'montaj itiraf'ına telif: Her yerden kaldırıyorlar

Geçtiğimiz günlerde katıldığı TRT canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Montaj video" itirafında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan gündemi değiştirmişti. TRT, o anların videosuna telif atarak Twitter'dan sildirdi.

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TRT'den Erdoğan'ın 'montaj itiraf'ına telif: Her yerden kaldırıyorlar

TRT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu PKK ile iltisaklı gösteren videoların montaj olduğunu itiraf ettiği anlara telif attı.

Tayyip Erdoğan, seçim süreci boyunca muhalefeti terörle iltisaklı göstermeye çalıştı. Erdoğan, mitinglerinde PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısına montajlandığı videoyu oynattı.

Erdoğan, 22 Mayıs’ta TRT’de söz konusu videonun montaj olduğunu söyledi.

Erdoğan itiraf etti: 'Kılıçdaroğlu Kandil’dekilerle video çekti; ama montaj, ama şu, ama...'Erdoğan itiraf etti: 'Kılıçdaroğlu Kandil’dekilerle video çekti; ama montaj, ama şu, ama...'Siyaset
Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'Seçim

YAYINDAN KALDIRILDI

Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın itiraf ettiği anları paylaşarak, “Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!” dedi.

TRT ise Twitter’da paylaşılan videoya telif atarak yayından kaldırttı.

TRT'den Erdoğan'ın 'montaj itiraf'ına telif: Her yerden kaldırıyorlar - Resim : 3

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