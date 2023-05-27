TRT'den Erdoğan'ın 'montaj itiraf'ına telif: Her yerden kaldırıyorlar

TRT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu PKK ile iltisaklı gösteren videoların montaj olduğunu itiraf ettiği anlara telif attı.

Tayyip Erdoğan, seçim süreci boyunca muhalefeti terörle iltisaklı göstermeye çalıştı. Erdoğan, mitinglerinde PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısına montajlandığı videoyu oynattı.

Erdoğan, 22 Mayıs’ta TRT’de söz konusu videonun montaj olduğunu söyledi.

YAYINDAN KALDIRILDI

Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın itiraf ettiği anları paylaşarak, “Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!” dedi.

TRT ise Twitter’da paylaşılan videoya telif atarak yayından kaldırttı.