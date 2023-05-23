Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki videoların montaj olduğunu kabul etmesi, kamuoyunda gündem oldu.
İktidar kanadının bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle 14 Mayıs'a giden süreçteki mitinglerinde rakibi - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntülerini izletiyordu.
Bu anlar, mevcut cumhurbaşkanının mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanalları aracılığıyla milyonlara iletiliyordu.
Muhalefetin her seferinde montaj diye itiraz ettiği görüntülerle ilgili olarak itiraf, dün gece bizzat Erdoğan tarafından geldi. TRT canlı yayınında konuşan Erdoğan, yine videoları gerçekmiş gibi anlattı.
Programın başında "Dağdakilerle video çekimi yapan Kılıçdaroğlu değil mi?" diyen Erdoğan, bu sözü bir kez daha tekrarlayınca Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ifadeyi 'tam anlayamadığını' söyledi.
Erdoğan, daha sonra kendi mitinglerinde izletilen videoyu 'yayınladılar' diye şöyle anlattı:
"Kılıçdaroğlu, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimleri yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi."
'KANDIRILDI SANIYORDUM, MEĞER BİLİYORMUŞ'
Gazeteci İsmail Saymaz, SZC TV'de gelişmeleri değerlendirirken Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde cinsel içerikli video iddiasıyla hedef alınan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi aradığını hatırlattı.
"Duyduğum kadarıyla yarım saat de konuşmuşlar. İnce başından geçenleri anlatmış. Nelere uğradığını anlatmış. O da tabii 'Bunları bilmiyordum', 'Bunlardan haberim yoktu' demiş. 'Talimat vereceğim. 'Bu sadece Erdoğan'ın meselesi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesi' demiş. Ne için demiş? 'Oradaki kişi ben değilim, o bir montaj' dediği video için" bilgisini veren Saymaz, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu videoları için yaptığı açıklamaya şöyle tepki gösterdi: