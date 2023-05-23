Erdoğan'ın 'itirafı' için kim, ne dedi? 'Ben 'kandırıldı' sanıyordum, montaj olduğunu bile bile izletiyormuş'

Muhalefetin her seferinde montaj diye itiraz ettiği görüntülerle ilgili olarak itiraf, dün gece bizzat Erdoğan tarafından geldi. TRT canlı yayınında konuşan Erdoğan, yine videoları gerçekmiş gibi anlattı.

Programın başında "Dağdakilerle video çekimi yapan Kılıçdaroğlu değil mi?" diyen Erdoğan, bu sözü bir kez daha tekrarlayınca Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ifadeyi 'tam anlayamadığını' söyledi.