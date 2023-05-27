Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler: 'İkna etmek için çok uğraştık'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs’ta yapılan seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için görüştüğünü açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Özcan, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde yapılan görüşmeden ise bir sonuç çıkmadığı belirterek, “Ben çarşamba günü genel başkanın bilgisi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman kardeşimle birlikte Ankara’ya gittim. Bir ön görüşme için, genel merkezin, genel başkanın bilgisi doğrultusunda. Biz Muharrem İnce’yle geçmişte en yakın yol yürüyen arkadaşlarıydık. Bu sebeple gittik” diye konuştu.

“İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTIK”

Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ve evinde saatlerce görüştüklerini vurgulayan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce, belli konulara kızgın. Sağlık problemleri de var, ama bunların hiçbiri gerekçe olamaz. ‘Türkiye’nin geleceği için lütfen bu desteği açıklayın' dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor.

Kendine göre kırgınlıkları, kızgınlıkları var. Kendisine de söyledik zaten. Eskilerden konuştuk. Mevcut durumdan konuştuk. Yapılan hatalardan konuştuk. Kendisine yapılan bu montajlarla ilgili bizim de ne kadar üzüldüğümüzü anlattık. O da bazı yaşadıklarını bizimle paylaştı. Ama dedik ki, yani kişisel duygularımızı, düşüncelerimizi bir tarafa bırakma zamanı.

Yani yarın bir gün Erdoğan bir oyla kazanırsa insanlar sorumlu aramaya başlayacaklar. ‘Lütfen’ dedik, ‘Sayın İnce, tarihin size verdiği görevi yerine getirin’ dedik. Kendisi de gerekli değerlendirmeleri arkadaşlarıyla birlikte yapacağını söyledi. Ama şu ana kadar olumlu bir dönüş maalesef olmadı.”