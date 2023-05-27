Kılıçdaroğlu'dan 11 büyükşehirli video: Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın

Kemal Kılıçdaroğlu, yeni paylaştığı videoda, yerel seçimde kazandığı 11 büyükşehir belediyesine yer verdi, seçmene seslendi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "vatanını seven sandığa gelsin" dedi. 

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!"

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Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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