Kılıçdaroğlu'dan 11 büyükşehirli video: Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!"