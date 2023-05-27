Kılıçdaroğlu'dan 11 büyükşehirli video: Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın
Kemal Kılıçdaroğlu, yeni paylaştığı videoda, yerel seçimde kazandığı 11 büyükşehir belediyesine yer verdi, seçmene seslendi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "vatanını seven sandığa gelsin" dedi.
Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
"Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!"
Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/3Fcy56pD9h— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2023