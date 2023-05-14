TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'Polisler, görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar'

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Denizli'de polislerin ikinci kez oy kullanmasının engellenmesi sonrası "Polisler, görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" açıklamasında bulundu.

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'Polisler, görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken; ülkenin çeşitli yerlerinden 'usulsüzlük' haberleri geliyor.

Denizli Pamukkale’de Hürriyet Ortaokulu'nda 1128 nolu sandıkta oyunu kullanan G.Ş. daha sonra 1141 nolu sandıkta da oy kullanmaya çalıştı.

Sol Haber’in aktardığına göre, durumu fark eden TKP'li müşahitler G.Ş.'nin ikinci kez oy kullanmasına engel oldular.

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KEMAL OKUYAN'NDAN TEPKİ

Denizli'de ikinci kez oy kullanmaya çalışan polisleri TKP müşahitlerinin engellemesine yönelik haberi paylaşan TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" diyerek tepki gösterdi.

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seçim 2023 Türkiye Komünist Partisi - TKP
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