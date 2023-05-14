Erdoğan'dan 'oy' sonrası açıklama: 'Herhangi bir olay yok'

AKP Genel Başkanın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan 'oy' sonrası açıklama: 'Herhangi bir olay yok'

AKP Genel Başkanın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı.

İstanbul Üsküdar'da oy kullanan Erdoğan, daha sonra kameraların karşısına geçti.

Erdoğan oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibari ile takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan aldığımı bilgiye göre olaysız süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından önemli. Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğim" dedi.

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seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan
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