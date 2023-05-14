Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu İstanbul'da kullandı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Başakşehir'de kullandı.

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Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu İstanbul'da kullandı

Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini belirten Yapıcıoğlu, "Vatandaşımızın, milletimizin iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını temenni ediyorum. Biraz gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik. Sert bir üslup vardı. Çok şükür bu üslup tabana çok yansımadı. İnşallah seçimden sonra da yansımaz. Neticede sandıkta ne sonuç çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir." dedi.

Kaynak: AA

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