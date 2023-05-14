Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandık başında: 'Bu ülkeye baharlar gelecek'
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bu ülkeye baharlar gelecek" dedi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için oy kullanma işlemleri sürüyor.
KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI
Oyunu kullanan ilk lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olurken; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu Ankara'da kullandı.
Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.
İLK AÇIKLAMA
Kılıçdaroğlu oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum."