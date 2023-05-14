Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandık başında: 'Bu ülkeye baharlar gelecek'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bu ülkeye baharlar gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandık başında: 'Bu ülkeye baharlar gelecek'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için oy kullanma işlemleri sürüyor. 

KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI 

Oyunu kullanan ilk lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olurken; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu Ankara'da kullandı. 

Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. 

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İLK AÇIKLAMA 

Kılıçdaroğlu oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: 

"Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum."

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