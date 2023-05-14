Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sandık başında: 'Bu ülkeye baharlar gelecek'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için oy kullanma işlemleri sürüyor.

KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

Oyunu kullanan ilk lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olurken; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu Ankara'da kullandı.

Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bu ülkeye baharlar gelecek. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum."