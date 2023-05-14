İmamoğlu oyunu kullandı, açıklamasını 'Her şey çok güzel olacak' diyerek bitirdi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri sürüyor.

İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İstanbul Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından İmamoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Memleketimiz için hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum. Memleketimizin huzura, kardeşliğe, birbirine güzel bakmaya çok ihtiyacı var. Bunu başarabileceğimiz birbirimize asla ön yargılarla bakmayacağımız, birbirimizi sevdiğimiz bir toplum olmamız lazım. Seçimin sonuçları güçlü bir demokrasiyi ülkemize getirmesini, siyasetin millete hizmet aracı olmasını diliyorum. Kalbimde çok fazla şey var. Ama bugün seçim günü. Sandıkta görev alan herkese minnet duyuyorum. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

ANKARA'YA GİDİYOR

İmamoğlu ayrıca Ankara gideceğini ve seçimleri liderlerle birlikte takip edeceğini de söyledi.