Avukat Akalın açıkladı: Pusuladaki mühürlerin 'Erdoğan'ın olduğu yere vurulması oyu geçersiz kılar mı?

Cumhurbaşkanı ve 28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. Oy verme işlemleri saat 08.00’de başlarken usulsüzlük haberleri de ajanslara ve sosyal medyaya düşmeye başladı. Giresun’da ve İstanbul'da bazı pusulalara mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a gelecek şekilde vurulduğu görüldü.

AVUKAT AKALIN'DAN AÇIKLAMA

Gerçek Gündem’in ulaştığı sandık görevlisi ve Avukat Yiğit Akalın, bu tür şikayetler ile fotoğrafların sadece İstanbul 3. Bölge’den değil, Giresun ve Maltepe’den de geldiğini söyledi. Bu olayın hukuken hiçbir sıkıntı yaratmayacağını belirten Akalın, oy pusulalarının geçersiz sayılmasına neden olacak herhangi bir durumun olmadığını da ifade etti. Akalın, bu durumun kâğıt kalitesinin kötü olmasından ve mührün çok fazla ıslatılmasından kaynaklandığını söyledi:

“Bu tür şikayetleri ve fotoğrafları çok fazla yerden aldık biz. Bu olay denk getirmeyle ilgili değil de mühürlerin ilk vurulacağı zaman ıslak tablaya basılmasıyla ilgili. Tabla çok ıslak olduğu için pusulanın arkasına vurduklarında fazla mürekkep olup ön tarafa geçmiş. Bunda hukuken hiçbir sıkıntı yok çünkü bariz bir durum yok. Sadece algı olarak yanlış düşünülebilir. Seçmenler ben bu pusulayı kullanmak istemiyorum diye itiraz ediyorlar. Ama genel olarak bu durum pusulanın geçersiz olmasına neden olmaz, bunu bir avukat olarak da söylüyorum.”

“HUKUKEN HİÇBİR SORUN YOK, SAYIM YAPILIRKEN PUSULALARI İPTAL ETTİRMEMEK İÇİN DİKKAT EDECEĞİZ”

Bu durumun hukuken hiçbir sorun yaratmayacağının bir kez daha altını çizen Akalın, oy sayımında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Akalın, sayım sırasında seçmenlerden itirazlar gelebileceğini dile getirdi:

“Bu tür şikayetler gelen sandıklarda seçime devam edilecek yani hiçbir sıkıntı yok ama sayım sırasında itirazlar çıkabilir. Seçmen Kılıçdaroğlu’na vermişse oyu iptal ettirmek isteyebilir. Ama oyun iptal sayılması için seçim kanununa göre bariz, kasten ve belirgin bir işaret olması gerekir. Biz de bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. Oy sayımında buna dikkat edeceğiz, bunları iptal ettirmemek için dikkat edeceğiz. Bu oy pusulaları geçerli, hukuken hiçbir sıkıntı yok.”