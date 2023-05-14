Akşener oy kullanan ilk lider oldu: 'Hepimiz sonuçlara saygı göstereceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. Akşaner sonrasında basına yaptığı açıklamalarda "Hepimiz oy sonuçlarına saygı göstereceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
Akşener oy kullanan ilk lider oldu: 'Hepimiz sonuçlara saygı göstereceğiz'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

AKŞENER OYUNU KULLANDI

İstanbul Beylerbeyi'nde Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. 

Oy veren ilk lider olan Akşener, oy verme işleminin ardından okul bahçesinde açıklama yaptı.

Akşener, şunları söyledi:

"Milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içinde çalıştık. En fazla seçmene ulaşan organizasyonun içinde yer aldık. Ben 45 yerde miting yapmışım. 54 noktada da program yapmışım. Sadece ben... 66 noktada İmamoğlu, Yavaş aynı şekilde, Kılıçdaroğlu aynı şekilde... Hepimiz çok çalıştık, dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Millet İttifakı bileşenleri olarak bizim yaptığımız şey kutuplaştırmadan, seçmenin derdini dinleyip çözüm üretmek... Seçmen veli nimettir... Bu tutumu öne çıkarmaya çalıştım yıllarca. Çok iftiralar, hakaretler yaşadık ama hiçbirinin şu an önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi kısmına geçiriyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."

Etiketler
seçim 2023 Meral Akşener
Son Güncelleme:
Giresun'da pusulanın mühürleri Erdoğan'ın üzerine vuruldu Giresun'da pusulanın mühürleri Erdoğan'ın üzerine vuruldu
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış