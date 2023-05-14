Giresun'da pusulanın mühürleri Erdoğan'ın üzerine vuruldu

Giresun'da 100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vuruldu.

Giresun'da pusulanın mühürleri Erdoğan'ın üzerine vuruldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken; ülkenin çeşitli yerlerinden 'usulsüzlük' haberleri geliyor.

PUSULA MÜHÜRÜ ERDOĞAN'IN ÜZERİNE

Giresun'da 100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vurulduğu görüldü.

soL'da yer alan habere göre, olayın ardından avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.

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