Uzun süredir sessizliğini koruyordu: Abdullah Gül, seçim öncesi sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Uzun süredir sessizliğini koruyordu: Abdullah Gül, seçim öncesi sessizliğini bozdu

2007-2014 arasında 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini bozdu. Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DEMOKRASİ VURGUSU

Gül, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve sonucun herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inandığını söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İşte Gül'ün paylaşımı:

Uzun süredir sessizliğini koruyordu: Abdullah Gül, seçim öncesi sessizliğini bozdu - Resim : 1

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