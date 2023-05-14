Madame Coco'dan seçim günü çalışanlarına tam mesai şartı

Türkiye saatler sonra seçime gidiyor. 81 ilde kurulan sandıklarda 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak.

Ancak bazı yurttaş işlerinden izin alamadıkları için oy verme işlemine katılamayabilir. İş verene seçim günü izin vermeyen iş yerlerinden biri Madame Coco oldu.

Madame Coco'nun Anneler Günü'nün de aynı güne denk gelmesi nedeniyle tüm çalışanlarını sabah 10.00 akşam 21.00 saatleri arasında mesai yapmasını söylediği öğrenildi.